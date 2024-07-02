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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 10:46 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 10:46

Sağlık Bakanlığı Devir Teslim Töreni!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bunun bir veda olmadığını belirten Koca, "İnsanımıza karşı, mesuliyet duygum, ömür boyu devam edecek." dedi. Bakan Memişoğlu ise, "Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir." dedi.

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