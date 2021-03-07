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Sağlık Bakanlığı 7 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Güncel Kovid-19 sayıları

Sağlık Bakanlığı 7 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Güncel Kovid-19 sayıları
07.03.2021 20:48
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Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021...
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Samsun'da eşine şiddet...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
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