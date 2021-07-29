Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.