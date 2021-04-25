Sağlık Bakanlığı 25 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 260 bin 280 testte 38 bin 553 vaka, 2 bin 801 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 236 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 260 bin 280 testte 38 bin 553 vaka, 2 bin 801 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 236 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.