Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın fotoğrafını paylaştığı Ebru hemşire ağlayarak anlattı: Keşke babama da aşı yapabilseydim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın fotoğrafını paylaştığı, geçen yıl kasım ayında koronavirüs nedeniyle babası Ayhan Bozkurt’u (63) kaybeden, kendisi ise hastalığı yenip aşılama çalışmalarını sürdüren hemşire Ebru Bozkurt Ulu (35), yaşadığı süreci anlattı. Babasıyla bizzat ilgilendiğini söyleyen Ulu, “Özellikle onun nefes alamadığını görmek, beni inanılmaz yıprattı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. Özellikle aşı yapılırken, ‘Keşke babama de yapabilseydim diye çok düşündüm. Ben birebir babamın gözümün önünde nefes alamadığını gördükten sonra, herkesin aşı olup, bir an önce bunlardan kurtulmasını canı yürekten istiyorum” dedi.