Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmalarından yatak doluluk oranlarına kadar koronavirüse karşı verilen mücadelede gelinen durum hakkında kamuoyuna kapsamlı bir brifing verdi. Öte yandan Koca, ölü sayısının gizlenemeyeceğini bu konuda yapılan provokasyonlara çok sert tepki gösterdi. Koca açıklamasının son bölümünde gazetecilerin, yüz yüze eğitim ve futbol müsabakalarının seyircili oynanıp oynanmayacağı sorularına yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok sert açıklamalar
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