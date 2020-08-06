Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İngiliz Sky News'ten Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü!

06.08.2020 22:46

Son dakika haberi... İngiliz Sky News’te yayımlanan haberde, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarıya dikkat çekildi. Sky News'in o haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı." sözleriyle Twitter'dan paylaştı.

İngiliz Sky News'te yayımlanan haberde, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarıya dikkat çekildi.

Sky News'in o haberini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından Sky News, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor." sözleriyle Twitter'dan paylaştı.