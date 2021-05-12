Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Aşı programında yeni kademe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını açıklayan Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EŞLERİNİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ"

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."