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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu
09.12.2020 20:04
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Sağlık Bakanlığı 9 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 712 vaka tespit edildi.


Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu, son 24 saatte 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI
Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi.
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