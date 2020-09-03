Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Eylül koronavirüs bilançosunu paylaştı

03.09.2020 19:39

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak vaka, ölüm, iyileşen ve test sayılarını içeren 2 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" dedi.