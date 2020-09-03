Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü
03.09.2020 19:37
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