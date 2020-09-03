Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü

03.09.2020 19:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.