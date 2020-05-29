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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
29.05.2020 00:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu.


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