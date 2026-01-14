ŞABAN AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTMAK FAZİLETLİDİR?

➡Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, hem Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uygulamalarına hem de mezheplerin görüşlerine dikkat çekti.

➡Kayapınar, yıl boyunca pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın sünnet olduğunu hatırlattı. Bununla birlikte Şaban ayının ayrı bir yeri olduğunu vurguladı:

"Şaban ayı, Peygamberimizin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Rivayetlere göre özellikle Şaban'ın 15'inden sonra daha sık oruç tutmuştur."

BELİRLİ GÜNLER DAHA FAZİLETLİ Mİ?

➡Dr. Kayapınar, Şaban ayında belirli günlerin diğerlerinden daha faziletli olduğuna dair sahih bir rivayet bulunmadığını belirtti:

"Şaban'ın şu günü, bu günü daha faziletlidir diye Resulullah'tan gelen bir bilgi yok. Bir ibadetin zaman, sayı ya da şekil olarak daha faziletli olduğunu ancak Peygamberimiz bildirmişse anlarız."

➡Ancak sahabe ve Peygamber Efendimiz'in eşlerinden gelen rivayetlere göre, Resulullah'ın Şaban ayının son yarısında daha çok oruç tuttuğu ifade edildi.

➡Bu nedenle, "Ben de Resulullah'ın yaptığını yapmak istiyorum" diyenlerin 15'inden sonra daha sık oruç tutabileceği, fakat 15'inden önce tutulan oruçların da elbette sevapsız olmadığı özellikle vurgulandı.

KAZA ORUÇLARI NE ZAMAN TUTULMALI?

➡Programda özellikle hanımefendilerin Ramazan'dan kalan kaza oruçları da gündeme geldi. Sunucu, bu oruçların Şaban ayında tutulmasının tavsiye edilip edilemeyeceğini sordu.

➡Kayapınar, bu konuda acele edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bence Şaban'a kadar bekletmesinler. Bir an önce bu borcu ödeyip kurtulsunlar. İnsanın ömrünün ne olacağı belli değil. Allah'a karşı olan borcumuzu da kullara karşı olan borcumuzu da hayattayken ödemek en iyisidir."

MEZHEPLERE GÖRE KAZA ORUCU HÜKÜMLERİ

➡Kayapınar, mezhepler arasındaki farklılıklara da değindi:

➡Hanefi mezhebine göre: Kaza oruçlarını bir sonraki Ramazan'a kadar tutmak şart değildir, geciktirilse de fidye gerekmez.

➡Şafii mezhebine göre: Ramazan'dan kalan oruçlar bir sonraki Ramazan'a kadar tutulmazsa, hem kaza edilir hem de fidye verilmesi gerekir.

➡Her ne kadar Hanefi mezhebinde zorunlu olmasa da, kaza oruçlarını geciktirmemenin daha uygun olduğu ifade edildi.

HZ. AİŞE'DEN ŞABAN AYI RİVAYETİ

➡Hoca, konuyla ilgili olarak Hz. Aişe validemizden gelen önemli bir rivayeti de paylaştı:

"Biz hanımları olarak Resulullah'ın Ramazan'da tutamadığımız oruçları Şaban ayında kaza ederdik. Çünkü Resulullah o zaman çok oruç tutardı. O oruçlu değilken biz oruçlu olmak istemezdik o oruçluyken biz kaza ederdik.