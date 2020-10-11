Reina saldırısının yeni görünleri A Haber'de yayınlandı!

2017 yılbaşında gerçekleşen Reina katliamına ait yeni görüntüler, A Haber'de yayınlandı. 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un dehşet saçtığı o anlar A Haber'de yorumlandı.
Reina saldırısında 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un dehşet saçtığı o anlar A Haber'de yorumlandı.
TERÖRİST NASIL KAÇTI?
Terörist Masharipov'un saldırının ardından nasıl kaçtığı ortaya çıktı?
DEAŞ'lı terörist Masharipov, kendini kana buladıktan sonra sürünerek yaralı numarası yapıyor. Masharipov saldırının durmasının ardından sürünerek kapıdan çıkarak ortadan kayboluyor.