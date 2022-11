Putin kovdu İsveç kucak açtı! FETÖ’nün karanlık adamı Mustafa Kemal Şirin Stockholm'de görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşaat devam ediyor. Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, ve Levent Kenez'den sonra İsveç'teki örgütün en karanlık ismi olan Mustafa Kemal Şirin de görüntülendi. İsveç Stockholm'de günlerce takip edilen Şirin, FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya imamıydı.



2003'TE PUTİN RUSYA'DAN KOVMUŞTU

Halen FETÖ'nün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürüten Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkanvekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuş ve bir daha girişine yasak getirilmişti. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya'da alınan 'şûra' kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'te sürdürüyor.



İADELERİ ENGELLEMEK İÇİN LOBİ MESAİSİ: İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, elebaşı Gülen'in talimatıyla kurulan SWETURK Derneği'nin (Swedish Turkish Business Network) kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüttü. Örgütün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari Fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim. Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK'lılarla birlikte yürütüyor.





İSVEÇ YAPILANMASININ TEMELİNİ 2011'DE ATTI: İsveç örgütlenmesinin temelini 2011'de atarak FETÖ'yü İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerden biri haline getiren Şirin, 2012'de Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kâr amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü. Şirin'in geçmiş dönemde, örgütün Kolombiya imamlığı ve Rusya imamlığı da bulunuyor. Şirin, ayrıca FETÖ'nün Belçika yapılanması tarafından 2021'de kurulan Avrupa Popülizm Araştırmaları Merkezi'nin kurucularından.

Adalet Bakanlığı'nın talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şirin'in tüm mal varlığına yönelik dondurma kararı alınmış ve bu karar 24 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.



TERÖRİSTBAŞININ PARDÖSÜSÜNDEN GİYİYOR

Şirin'in üzerinden hiç çıkarmadığı krem renkli paltosunun FETÖ elebaşının sık sık giydiği paltoyu andırması dikkat çekiyor. İsveç imamı, her gün oturduğu ikamete yürüdüğü 500 metre ilerideki Varberg Centrum'dan metro ile Stockholm merkeze gidiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 18.00 civarında yine aynı metro istasyonundan geri dönen Şirin, Varberg Centrum'da bulunan ICA süpermarketten alışverişini yapıyor. Şirin beyaz renkli SUV marka cipini ise takip edilmemek için çok az kullanıyor.

THE ECONOMİST 'MÜJDECİ' OLARAK PAZARLADI

Londra merkezli The Economist dergisi 2000 yılında FETÖ okulları için "Türkiye'nin başarılı İslamcıları" anonsuyla "İslami müjdeciler" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda örgütün Rusya'daki okullarına yer verilirken, o dönem Rusya'daki okulların yöneticisi olan Mustafa Kemal Şirin'in görüşleri The Economist'te kendisine yer bulmuştu.

TANINMAMAK İÇİN BEYZBOL ŞAPKALI DOLAŞIYOR

FETÖ'nün karanlık imamı Şirin'i, Stockholm'ün Skarholmen bölgesinde görüntülendi. Stang-holmsbacken Sokağı 50 No'lu apartmanda 2019'dan bu yana saklanan Şirin'in açık kaynaklarda fotoğrafına rastlanmaması dikkat çekici. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüsünde firari imam Şirin'in korku içinde tanınmamak için sürekli beyzbol şapkalı dolaşması ise dikkatimizden kaçmadı. Mustafa Kemal Şirin devamlı yere bakarak yürüdüğü için güçlükle görüntülendi.