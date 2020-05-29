Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Özellikleriyle hayran bırakıyor

29.05.2020 17:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı. Hastane, başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere salgın, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak. A Haber ekibi, hastanenin içerisine girerek hayran bırakan özelliklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da konuşma yaptığı törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızı Fulya Öz ve gelini Büge Öz ile yetkililer katıldı.

ÖZELLİKLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Açılışı yapılan hastane, başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere salgın, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı 50 bin metrekareden oluşuyor.

500 araçlık otoparkı bulunan hastanenin 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede 16 ameliyathane yer alıyor.

Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.