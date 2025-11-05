Polisin alkollü yolcuyla imtihanı... İşte o anlar!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda uygulama yaptı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada; M.Ö. idaresindeki 38 AIC 944 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; M.Ö. 1.05 promil alkollü çıktı. M.Ö. 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan ifade vermek üzere adliyeye götürülürken, 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay el konuldu. M.Ö. karakola götürüldükten sonra ekipler aracı teslim etmek için beklediği sırada M.Ö.'nün yan koltuğunda oturan yabancı uyruklu yolcu arkadaşı K.M. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Arkadaşı karakola götürülen K.M. görevini yapan polislere bağırarak, kendini yerden yere attı. K.M. polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.