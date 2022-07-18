Terör Örgütü PKK'ya üzt düzey bir çizik daha atıldı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Lice/Daralan köyü kırsalında Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ve MAZLUM kod adlı 2 PKK'lı teröristim eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çalışmalar neticesinde 'EGM-İHA' marifetiyle teröristlerin görüntüsü alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgeye J- İHA'nın da yönlendirilmesi sağlandı.

Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde *(1)* bölücü örgüt mensubu; bölgeden kaçmaya çalışan, diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve *ATAK Helikopteri* vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz'ın , INTERPOL tarafından Kırmızı Bültenle ve Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride aranan sözde Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi.

GÜVEN PARK EYLEMİNİ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

2016 yılında Ankara/Çankaya Atatürk Bulvarı Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlatılması olayı ile ilgili yürütülen adli soruşturmada adının geçtiği, 2019 yılında Hezan Karakol Tepesine roket atılması eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, 2021 yılında Bingöl/Genç ilçesinde Yolaçtı köyü bölgesinde görev yapan Fırat Aksa Elektrik İdaresi'ne ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, belirlendi.