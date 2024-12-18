SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
PKK elebaşlarından ’Suriye’de Varız - Yokuz’ kapışması!
Haberler Haber Videoları

PKK elebaşlarından 'Suriye'de Varız - Yokuz' kapışması!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 21:19

Ankara "Terörsüz Fırat" için kararlı... "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" diyor. ABD'den umduğu desteği bulamayan PKK ise son çıkmazda. "Suriye'de yokuz" diyen Murat Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı. TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu. Türkiye'ye kefen biçme hayaline kapılan teröristbaşı küstah sözler sarf etti.

PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılanı yalanladı: YPG Suriyede silah bırakmaz deyip Hakan Fidanı hedef aldı
PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan'ı yalanladı: "YPG Suriye'de silah bırakmaz" deyip Hakan Fidan'ı hedef aldı

SIRADAKİ VİDEO
Erdoğan - Mikati basın toplantısı!
18.12.2024Çarşamba
Mikati Ankara'da!
18.12.2024Çarşamba
Müsilaj hortladı!
18.12.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu!
18.12.2024Çarşamba
Kırşehir'de sıra kavgası anı kamerada
17.12.2024Salı
Bunlar da Var
Konya taksici cinayeti! Ses kaydı videosu! 01:19
Konya'da üniversiteli taksici cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı!
18.12.2024Çarşamba
Torbalı’da silahlı çatışma! 00:35
Torbalı’da silahlı çatışma: 1 ölü!
17.12.2024Salı
İETT otobüsü can aldı! Kaza anı! 00:21
İkitelli'de feci kaza: İETT otobüsü 1 can aldı! Kaza anı araç içi kamerada!
17.12.2024Salı
PKK’da Suriye çıkmazı! Helin Ümit Murat Karayılan’ı yalanladı 01:44
PKK'da Suriye çıkmazı!
18.12.2024Çarşamba
CANLI YAYIN