PKK elebaşlarından ’Suriye’de Varız - Yokuz’ kapışması!

Ankara "Terörsüz Fırat" için kararlı... "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" diyor. ABD'den umduğu desteği bulamayan PKK ise son çıkmazda. "Suriye'de yokuz" diyen Murat Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı. TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu. Türkiye'ye kefen biçme hayaline kapılan teröristbaşı küstah sözler sarf etti.