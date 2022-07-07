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Pençe-Kilit'ten acı haber! Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

Pençe-Kilit'ten acı haber! Muhammed Mustafa Koca şehit oldu
07.07.2022 12:39

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğunu duyurdu. Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın şehadet haberi Konya'daki baba ocağına ulaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse bugün PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda 3 askerin yaralandığı belirtildi.

MUHAMMED MUSTAFA KOCA ŞEHİT OLDU
Yaralı askerlerin hızla hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılarımızdan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

ŞEHİT HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI
Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu haberi, Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ
1'i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi.

1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor.

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