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Pakistan'dan büyük jest! Yeni açılan hastaneye Başkan Erdoğan'ın ismini verdiler

Pakistan'dan büyük jest! Yeni açılan hastaneye Başkan Erdoğan'ın ismini verdiler

22.02.2020 00:03

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pencap kentinde yeni açılan hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi. Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye Pakistan’ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.


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