Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pencap kentinde yeni açılan hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi. Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye Pakistan’ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.
Pakistan'dan büyük jest! Yeni açılan hastaneye Başkan Erdoğan'ın ismini verdiler22.02.2020 00:03
- Pakistan'dan büyük jest! Yeni açılan hastaneye Başkan Erdoğan'ın ismini verdiler
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