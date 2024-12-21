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Özlem Gürses tutuklandı mı?
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Özlem Gürses tutuklandı mı?

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 17:41

Gazeteci Özlem Gürses hakkında kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Peki; Özlem Gürses tutuklandı mı?İşte detaylar.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alın gazeteci Özlem Gürses mehkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait 'TV OZ' isimli YouTube kanalındaki bugün (20/12/2024) tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re'sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgilerine yer verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürses, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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