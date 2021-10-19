Haberler Haber Videoları Özdemir Bayraktar'a son veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Komutanın vasiyetini tamamladık

Özdemir Bayraktar'a son veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Komutanın vasiyetini tamamladık

Özdemir Bayraktar'a son veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Komutanın vasiyetini tamamladık
19.10.2021 16:16 - Son Güncelleme: 19.10.2021 16:16
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Türk İHA ve SİHA'larının üretilmesinde büyük emeği olan ve bu yolu verdiği zorlu mücadelelerle çocuklarına açan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Türkiye'nin dört bir yanından ailesi ve yakınlarına taziye mesajı yağdı. Özdemir Bayraktar'ın İHA ve SİHA'ların üretim sürecinde yaşadığı zorluklar ve çetin mücadelesi ile tarihe geçen Bayraktar'ın dün sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının da sırrı ortaya çıktı. İşte Özdemir Bayraktar'ın oğulları Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın da olduğu o fotoğraftaki komutanın hikayesi.

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Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.


"TERÖRE TEKNOLOJİK BİR ÇARE ARIYORUM" DEMİŞTİ
Özdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.


TERÖRİSTLERİN TUZAĞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Özdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.


Özdemir Bayraktar'ın şehit yarbay için hazırladığı panonun altında yazdıkları: Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımım.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR: KOMUTANIN VASİYETİNİ TAMAMLADIK
Komutanın ölümünün ardından Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2014'te ilk İHA TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, "Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık" diyerek andı.

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