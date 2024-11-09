SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Otomobilin çarptığı motosikletli uçurumdan düşüp öldü
Haberler Haber Videoları

Otomobilin çarptığı motosikletli uçurumdan düşüp öldü

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 17:15

Adana'nın Kozan ilçesinde Mustafa B.’nin otomobille çarptığı motosikletteki yolcu Kerem Atlı (18), savrulup 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düşerek hayatını kaybetti. Atlı'nın arkadaşı motosiklet sürücüsü Yasir Gürbüz ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü’nde meydana geldi. Mustafa B.'nin kullandığı 33 APA 047 plakalı otomobil, arkadaşı Kerem Atlı ile pikniğe giden Yasir Gürbüz’ün kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atlı, 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen Atlı’yı düştüğü yerden çıkardı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Gürbüz, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atlı’nın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Narin Güran davasının ikinci gününde neler yaşandı?
09.11.2024Cumartesi
Elazığ'da PKK'nın inlerine operasyon: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi!
09.11.2024Cumartesi
Sultanbeyli'de cinayet! ''Eşimle mesajlaşıyorsun'' buluşmasında kan aktı: 1 ölü!
08.11.2024Cuma
Mardin Nusaybin kaza haberi: Yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücüye otomobil çarptı! Ağır yaralı!
08.11.2024Cuma
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu!
08.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Diyarbakır son dakika: Surdan düşen kadın hayatını kaybetti! 00:39
Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen kadın hayatını kaybetti!
08.11.2024Cuma
Sultanbeyli’de cinayet! ’’Eşimle mesajlaşıyorsun’’ buluşmasında kan aktı: 1 ölü! 00:24
Sultanbeyli'de ''Eşimle mesajlaşıyorsun'' cinayeti!
08.11.2024Cuma
Ordu Ünye’de ölümlü kaza: Çöp kamyonunun altında kalan emekli imam öldü; kaza kamerada! 01:55
Çöp kamyonunun altında kalan emekli imam öldü; kaza kamerada!
08.11.2024Cuma
Seray Sever ikizlerini paylaştı: Analarını iş dönüşü karşılayan yavrularım 00:19
Seray Sever ikizlerini paylaştı
09.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA