Sivas’ta trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 18:02

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A.'ya çarptı.

Edinilen bilgilere göre, O.Y. yönetimindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç, A.A. idaresindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yaya olarak yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A.'ya çarptı. Kazada sürücüler ve yaya O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırıldı. Üniversite öğrencisi O.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.