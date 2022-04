MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının hemen ardından MSÜ sınavı sonrasında MSÜ bölüm puanları 2022 sorgulamaları gündemde çok fazla araştırılmaya başlandı. Sınavı kazanan adaylar taban puanlarına ve tercih işlemlerine odaklandı. Bu anlamda açıklama yapıldı. ÖSYM Başkanı Aygün: "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır." dedi.

Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ bölüm puanları - kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Mart 2022'de gerçekleştirilen 2022-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçların "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirtti.

Öte yandan, söz konusu sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:



- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.



- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.



Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor;

2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan MSÜ sınavlarına 450 bini aşkın aday katılım sağlamıştı. 2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi soruları araştırılırken ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

MSÜ SINAVINA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi katılım sağladı. Geçtiğimiz 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.