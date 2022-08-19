Haberler Haber Videoları Osmanlı'da hayvan hakları... Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak o konuya dikkat çekti

Osmanlı'da hayvan hakları... Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak o konuya dikkat çekti

Osmanlı'da hayvan hakları... Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak o konuya dikkat çekti
19.08.2022 16:55

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Sık sık hayvanlara yapılan adeta işkenceye varan şiddete tanık oluyoruz. Aslında bu durum dünyadada kanayan bir yara... Tarihimize dönüp bakarsak Osmanlı Devleti'nde hayvanlara verilen değer, onların korunmaları ve hakları hangi düzeydeydi sormadan edemiyoruz. Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre" eserinde bu konuya da değindi ve o eserinde hayvan haklarına dair önemli bilgileri kaleme aldı. Gazeteci Yazar Sadık Albayrak, 'İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman' olduğuna dikkat çekti. Hayvan haklarının fermanlarla korunduğunu belirten "Böyle bir medeniyet ve uygarlık görüldü mü?" ifadelerini kullandı.

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Sık sık hayvanlara yapılan adeta işkenceye varan şiddete tanık oluyoruz. Aslında bu durum dünyadada kanayan bir yara... Tarihimize dönüp bakarsak Osmanlı Devleti'nde hayvanlara verilen değer, onların korunmaları ve hakları hangi düzeydeydi sormadan edemiyoruz. Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre" eserinde bu konuya da değindi ve o eserinde hayvan haklarına dair önemli bilgileri kaleme aldı. Gazeteci Yazar Sadık Albayrak, 'İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman' olduğuna dikkat çekti. Hayvan haklarının fermanlarla korunduğunu belirten "Böyle bir medeniyet ve uygarlık görüldü mü?" ifadelerini kullandı.
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