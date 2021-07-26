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Osmaniye'de peş peşe depremler!

Osmaniye'de peş peşe depremler!
26.07.2021 01:17
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Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Osmaniye'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu bildirildi.


Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Osmaniye'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu bildirildi.
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