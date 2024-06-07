Ordu merkezli 5 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne KUYU-3 darbesi: 30 şüpheli yakalandı çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu merkezli 5 ilde elebaşılığını Ercan Yılmaz'ın (Yurt Dışı Firar) İzmir'de elebaşılığını Sercan Sayal'ın (Yurt Dışı Firar) yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "KUYU-3" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya operasyonda 30 şüphelinin yakalandığını duyururken ele geçirilen mühimmatları tek tek açıkladı.

Ordu merkezli 5️⃣ ilde Elebaşılığını Ercan Yılmaz'ın (Yurt Dışı Firar),

İzmir'de Elebaşılığını Sercan Sayal'ın (Yurt Dışı Firar) yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "KUYU-3" operasyonları düzenlendi ❗

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 3️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

⚠️Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da "KUYU-3" operasyonları düzenlendi.

ORDU:

❌Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ordu merkezli Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda;

📌İş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para istedikleri,

📌Örgütün, haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik

motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenledikleri,

📌Eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.

İZMİR:

❌İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla

Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda;

📌İzmir genelinde iş insanlarını yağmalama maksatlı tehditle para istedikleri,

📌Örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına ait oto galerilere ve benzin istasyonlarına motosikletli tetikçilerle silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 1️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı. 1️⃣3️⃣'ü tutuklandı. 5️⃣'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu:

📌1️⃣3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌1️⃣ adet AK-47 otomatik tüfek ve

📌3️⃣ adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle