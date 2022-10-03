Onur Şener nasıl öldü? Vefat eden şarkıcının arkadaşı kan donduran o geceyi anlattı

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çankaya ilçesinde yer alan bir mekanda bulunan 3 kişi, şarkıcı Onur Şener'den şarkı istediğinde bulundu. Onur Şener, şarkıyı bilmediğini söyleyince 3 cani Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, Şener'in kızıyla son görüntüyüsü yürekleri dağladı. Olayın üzerine göz altına alınan ikisi kadın beş şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, dehşete düşüren o anları anlattı. Eskicioğlu o anları "Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok" sözleriyle anlattı.