Türkiye'yi yasa boğan Onur Şener vahşetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da 7 yıldır aynı eğlence mekanında sahne alan 45 yaşındaki Onur Şener, istek şarkı nedeniyle katledildi. Onur Şener'den istenen şarkının "Ölürüm Türkiyem" olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" deyince tartışma başladı. Öte yandan katil zanlılarının bu yaz birlikte yaptıkları tatilin görüntüler ifşa oldu.