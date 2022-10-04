Haberler Haber Videoları Onur Şener cinayetinin zanlılarından yeni görüntüler ifşa oldu! Birlikte tatil yapmışlar!

Onur Şener cinayetinin zanlılarından yeni görüntüler ifşa oldu! Birlikte tatil yapmışlar!

Onur Şener cinayetinin zanlılarından yeni görüntüler ifşa oldu! Birlikte tatil yapmışlar!
04.10.2022 14:54

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:06
Özgürlük diye bağırıp çarşaf...
Haber 00:36
Kemal Kılıçdaroğlu yine...
Haber 06:24
İstanbul'un göbeğinde silahlı...
Haber 01:38
7 PKK'lı etkisiz hale...
Haber 02:08
Hala saha eğlencesi ölümle...
Haber 03:55
14 yaşındaki kızı yanında...
Haber 02:25
Türkiye'den Libya çıkarması
Haber 04:06
Başkan Erdoğan vatman...
Haber 00:37
Şehit Yusuf Ataş’ın yürekleri...
Haber 00:44
28 Şubat kafası! Tokat'ta bir...
Haber 00:33
Dikkat ayı çıkabilir!
Haber 01:03:17
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Türkiye'yi yasa boğan Onur Şener vahşetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da 7 yıldır aynı eğlence mekanında sahne alan 45 yaşındaki Onur Şener, istek şarkı nedeniyle katledildi. Onur Şener'den istenen şarkının "Ölürüm Türkiyem" olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" deyince tartışma başladı. Öte yandan katil zanlılarının bu yaz birlikte yaptıkları tatilin görüntüler ifşa oldu.

Haber Videoları
SON DAKİKA