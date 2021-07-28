Ömer Fethi Gürer'in "HGS haczi" yalanı görüntülerle ifşa oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "geçiş garantili otoyol ücreti" nedeniyle haksız yere icralık olduğunu iddia etti, "Doğrudan bariyer açıldı, geçtim gittim" diyen Gürer, kaçak geçiş yaptığına dair kendisine bir bildiri ulaşmadığını hatta Karayolları'ndan ödeme kontrolü yaptığında kendisine 'Herhangi bir kaçak geçiş görünmediğini' bildirdiklerini belirtti. FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medya da peşine takılarak yalana çanak tuttu. CHP tayfasının yalanı görüntülerle ifşa oldu. Görüntülerde hem CHP'li Gürer'in bakiyesinin yetersiz olduğu için bariyerin açılmadığı hem de kendisine geçiş sırasında ödemeye ilişkin uyarı yapıldığı görüldü.

FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medya organları, "CHP milletvekili Fethi Gürer hakkında, aracında HGS olmasına rağmen Ankara-Niğde Otoyolu'ndan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldı." şeklinde bir haberle algı operasyonuna soyundu.









YALANIN BÖYLESİ!

Göz göre göre yalan söyleyen CHP'li Gürer, "Bu yoldan geçmeyen aracın parasını bizim cebimizden devlet ödüyor. Ama icra konusunda şirket çok hızlı çalışmış, HGS'si olan aracım için ne yazık ki bize bu haciz için icra kağıdını göndermiş. Ödememizi yapıyoruz, yasal yollardan da hakkımızı arayacağız." ifadeleriyle HGS'si olan aracına haksız yere işlem yapıldığını iddia etti.









1. YALAN: BARİYER AÇILDI NORMAL ŞEKİLDE GEÇTİM

Gürer, "Aracımda HGS olduğu için doğrudan bariyer açıldı, geçtim gittim" dedi. Görüntülerde ise bakiyesinin yetersiz olduğu için bariyerin açılmadığı ve CHP'li vekilin gişe görevlisiyle işlem yaptığı görülüyor. Yani CHP'li vekil, olan bitenden gayet haberdar!









2. YALAN: BİLDİRİ GELMEDİ

CHP'li Gürer, kaçak geçiş yaptığına dair kendisine bir bildiri ulaşmadığını hatta Karayolları'ndan ödeme kontrolü yaptığında kendisine 'Herhangi bir kaçak geçiş görünmediğini' bildirdiklerini belirtti.



Oysa görüntülerde gişe görevlisinin kendisine "14 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor, yoksa 4 katına çıkar. Bilginiz olsun" dediği görülüyor.



CHP'NİN YALAN MEDYASI İŞ BAŞINDA

CHP tayfasının araştırmadan, soruşturmadan, söz konusu devlet düşmanlığı olduğunda her habere atlayan medyası da geri kalmadı. FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medya CHP'li Gürer'in yalanına çanak tutarak manşetlerini süsledi.









Sözcü: CHP'li Ömer Fethi Gürer, gelen tebligatla şok yaşadı. Gürer hakkında aracına HGS olmasına rağmen Ankara-Niğde Otoyolu'ndan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. CHP'li Gürer, "Hayatımda ilk kez böyle bir tebligat aldım" dedi.











Yeniçağ: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en pahalı otoyollardan olan Ankara Niğde Karayolu'nu 'kaçak' kullandığı gerekçesiyle hakkında haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Gürer, "HGS olmasına rağmen kaçak geçiş gösterilmiş" dedi.











Cumhuriyet: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin ilk akıllı yolu olarak duyurulan Niğde-Ankara Otobanı'ndan "kaçak geçtiği" iddiasıyla icralık oldu.



