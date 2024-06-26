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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 17:49 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 17:49

Öldürülen Müdür Mahir Çoğaç'ı katleden zanlıyı gören çay ocağı işletmecisi o anları anlattı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcılığı görevini yürüten Mahir Çoğaç okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. Bu esnada pusuya yatan 17 yaşındaki katil zanlısı Mahir Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti ve kaçtı. Kahreden olaya dair Çoğaç’ın oturduğu binanın girişinde bulunan çay ocağını işleten Satı Helvacı saldırganı gördüğünü ifade ederek olaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın oturduğu binanın girişinde bulunan çay ocağını işleten Satı Helvacı saldırganı gördüğünü söyledi. Helvacı, "Çay ocağında çalışıyorum. Sabah geldim 07.30'da genç beyaz gömlekli çocuk buralarda volta atıyordu, bekliyordu. Hatta 'Ne iş yapıyorsun, kimi bekliyorsun' diye soracaktım. Yarım saat sonra bir el silah sesi duydum. Koşarak geldik. Maalesef bir el ateş edilip adam vurulmuş. Bizim arkadaşlardan bir tanesi adamın peşinden koştu yetişmeye çalıştı ama fazla da gidemedi. 2 kişi başına geldik, daha sonra burası kalabalıklaştı. 10 -15 dakika sonra ambulans geldi sonra polis geldi. Tabi biz müdahale edemedik adam yaşıyor ama tek elle kafasından vurulduğu için elimizi bile süremedik. Çok üzgünüz yapacak bir şey yok" dedi.

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