Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın oturduğu binanın girişinde bulunan çay ocağını işleten Satı Helvacı saldırganı gördüğünü söyledi. Helvacı, "Çay ocağında çalışıyorum. Sabah geldim 07.30'da genç beyaz gömlekli çocuk buralarda volta atıyordu, bekliyordu. Hatta 'Ne iş yapıyorsun, kimi bekliyorsun' diye soracaktım. Yarım saat sonra bir el silah sesi duydum. Koşarak geldik. Maalesef bir el ateş edilip adam vurulmuş. Bizim arkadaşlardan bir tanesi adamın peşinden koştu yetişmeye çalıştı ama fazla da gidemedi. 2 kişi başına geldik, daha sonra burası kalabalıklaştı. 10 -15 dakika sonra ambulans geldi sonra polis geldi. Tabi biz müdahale edemedik adam yaşıyor ama tek elle kafasından vurulduğu için elimizi bile süremedik. Çok üzgünüz yapacak bir şey yok" dedi.