OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ 2025: 0-1 KM arası mesafe ücreti ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 17:03

İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Gelişmenin ardından vatandaşlar zamlı okul servisi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile servis ücreti kaç TL? Velilerin ödeyeceği zamlı servis fiyatları ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte yeni fiyat tablosu.

Zam oranı ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi resmi olarak kabul edildi.

2025 Zamlı okul servis ücreti ne kadar oldu?

Zam oranıyla beraber okul servislerinde de 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.