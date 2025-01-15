SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ 2025: 0-1 KM arası mesafe ücreti ne kadar oldu?
Haberler Haber Videoları

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ 2025: 0-1 KM arası mesafe ücreti ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 17:03

Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Peki yapılan zam sonrası İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? Okul servislerinin 0-1 KM arası mesafe ücreti kaç TL? İşte yeni fiyat tablosu.

İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Gelişmenin ardından vatandaşlar zamlı okul servisi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile servis ücreti kaç TL? Velilerin ödeyeceği zamlı servis fiyatları ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte yeni fiyat tablosu.

Zam oranı ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi resmi olarak kabul edildi.

2025 Zamlı okul servis ücreti ne kadar oldu?

Zam oranıyla beraber okul servislerinde de 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.

SIRADAKİ VİDEO
2025 minibüs öğrenci ücreti ne kadar oldu?
15.01.2025Çarşamba
İstanbul'da minibüs ücreti kaç lira oldu? (İndi-bindi 2025 zamlı ücret)
15.01.2025Çarşamba
METROBÜS ÜCRETİ ne kadar oldu? Metrobüs kaç TL basıyor? İşte Ocak 2025 yeni zamlı tarife!
15.01.2025Çarşamba
ABONMAN FİYATLARI 2025: Öğrenci aylık akbil ücreti ne kadar 2025?
15.01.2025Çarşamba
Aylık akbil tam mavi kart ne kadar oldu 2025?
15.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Tokat Niksar’da feci kaza: Tıra çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu! 01:37
Tıra çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu!
14.01.2025Salı
İlkan Karaman’ın öldüğü kazanın MOBESE görüntüsü ortaya çıktı... Sürücü hakkında yakalama kararı! 05:04
İlkan Karaman'ın öldüğü kazanın MOBESE görüntüsü ortaya çıktı!
14.01.2025Salı
Mehmet Ali Erbil’e şok! Gülseren Ceylan canlı yayınına çöktü! Cinsel ilişki sözleriyle tokatladı: ’’Bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım!’’ 00:56
MALİ'ye canlı yayın şoku! Gülseren Ceylan cinsel ilişki sözleriyle tokatladı!
14.01.2025Salı
Kırıkkale’de otomobil duvara çarptı! O anlar kamerada: 1 ölü 00:30
Kırıkkale'de otomobil duvara çarptı! O anlar kamerada: 1 ölü
14.01.2025Salı
CANLI YAYIN