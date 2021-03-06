Haberler Video Haber Videoları Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar! İzmir'de 28 Şubat dönemini aratmayan olay

Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar! İzmir'de 28 Şubat dönemini aratmayan olay

Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar! İzmir'de 28 Şubat dönemini aratmayan olay
06.03.2021 14:29
Ana Sayfa 00:53
İstanbul'da kısıtlamasız ilk...
Ana Sayfa 28:23
Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu...
Ana Sayfa 01:30
Mersin'de deniz çekildi, antik...
Ana Sayfa 01:02
Telefonla konuştuğu sırada...
Ana Sayfa 00:49
İbrahim Tatlıses ve Perihan...
Ana Sayfa 01:14
Mars'ta 33 dakikalık ilk test...
Ana Sayfa 02:00
Hatalı basım 100 lirayı,...
Ana Sayfa 00:49
Korkunç gerçek otopside ortaya...
Ana Sayfa 01:29
Çöpü atmadı 11 yerinden...
Ana Sayfa 00:42
Akıncı
Ana Sayfa 01:04
CHP'li isim küfürler savurdu
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'dan Merkel'e...

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir ilkokulda 28 Şubat'ı aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre Cemil Atlas İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Nilay P.'nin, 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula almadı.


Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H., pandemi sebebiyle okullara ara verildiği dönemde kendi rızasıyla başörtüsü takmaya başladı. Annesi, kızının bu kararına itiraz etmeyip saygı duyarak destek verdi. Ancak H.N.H isimli kız öğrenci, pandemi sonrası yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 4 Mart günü gittiği okulunda, başka bir sınıf öğretmeni olan ancak Müzik dersine giren Ercan T. İsimli öğretmen, 4. Sınıf öğrencisi H.N.H'den başını açmasını istedi. Öğrencinin başını açmayacağı ısrarları üzerine öğretmen başını Ercan T., başını örtmeisinin yanlış olduğunu belirterek açması için zorladı. Öğrenci bu ısrarlara karşılık vermeyerek başını açmamakta direndi ancak başı zorla açtırıldı.

5 Mart Cuma günü de sabah okuluna giden kız öğrenci H.N.H., bu kez de Okul Müdür Yardımcısı Nilay P.'nin baskılarına maruz kaldı. Müdür yardımcısı Nilay P., öğrenciye başını açmasını, diğer öğrencilere kötü örnek olacağını söyledi. Öğrencinin bu isteği kabul etmemesi üzerine okula almayarak okul girişindeki güven kulübesine oturttu. Bu arada da öğrencinin annesi S.P.'yi arayarak, "Senin çocuğun başını açmıyor, başı kapalı okula alamam. Okulda kötü örnek oluyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine öğrenciyi, yarım saat kırk dakika kadar bekletildiği güvenlik kulübesinden dedesi alarak evine götürdü.

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ