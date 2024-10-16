Öğrencileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 12'si öğrenci 13 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 18:22 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 18:22

Kastamonu'da öğrenci otobüsü ile tır çarpıştı. Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 37 AAN 890 plakalı FORD marka, Mescit İlkokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan mininibüs, kavşakta dönüş yapmak istediği sırada, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Tuncer K. yönetimindeki 81 ADU 127 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs yan yattı. Kazada, E.B., F.B., N.Ç., H.E.K., A.E.K., B.A., E.A., A.E.Ş., A.D., K.B., E.Ş. ve Y.E.T. isimli 12 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından devrilen minibüsten çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi ile il merkezindeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yolda önlem alan jandarma ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından devrilen minibüs yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de olay yerine gelerek kaza ve yaralılar hakkında bilgi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.