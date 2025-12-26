Haberler Haber Videoları Hakkari’de hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri kamerada

Hakkari’de hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri kamerada

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 11:45

Yazı Boyutu

Hakkari’de Zap Suyu’na uçan otomobilde yaşamını yitiren genç kızın kazadan önceki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın kavşakta yaptığı manevra ve kazadan önceki hareketleri yer alıyor.

Hakkari'de kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na yuvarlanan otomobilden yaralı kurtulan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın kaza öncesi kullandığı otomobili güvenlik kamerasına takıldı.



Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Hakkari-Van kara yolunun kent girişinde bulunan Seyirtepe mevkiinde meydana geldi. Suden Ezgi Değirmenci (23) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanıp Zap Suyu'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Değirmenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Değirmenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



"Genç kızın son görüntüsü güvenlik kamerasında"

Değirmenci'nin kazadan önceki son görüntülerinin güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde, otogar kavşağının biraz aşağısında yukarı yönde ilerleyen aracın 'u' dönüşü yaptığı, ardından hızlı bir şekilde yeniden aşağı istikamette seyrettiği görülüyor. Bu kayıtların, genç kızın son yolculuğuna ait görüntüler olduğu ifade edildi.