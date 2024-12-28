MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından Adalet Bakanlığından tarihi bir adım geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin bugün ya da pazar günü İmralı'ya gideceği bildirildi. Ziyarette hava durumunun belirleyici etken olduğu öğrenildi. Peki, ziyaret bugün gerçekleşebilir mi? İşte detaylar...