SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
ÖCALAN GÖRÜŞMESİ: DEM’e İmralı izni çıktı! İşte heyet!
Haberler Haber Videoları

ÖCALAN GÖRÜŞMESİ: DEM'e İmralı izni çıktı! İşte heyet!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 08:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından Adalet Bakanlığından tarihi bir adım geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin bugün ya da pazar günü İmralı'ya gideceği bildirildi. Ziyarette hava durumunun belirleyici etken olduğu öğrenildi. Peki, ziyaret bugün gerçekleşebilir mi? İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
Narin Güran davasında sanıkları adliyeye getiriliyor!
28.12.2024Cumartesi
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı
28.12.2024Cumartesi
DEM Parti İmralı'ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
27.12.2024Cuma
Adıyaman'da başıboş köpek saldırısı! 7 yaşındaki Ahmet Uçar Antep'te tedavi altına alındı!
27.12.2024Cuma
Başkan Erdoğan Kur'an okudu!
27.12.2024Cuma
Bunlar da Var
Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı 00:56
Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
27.12.2024Cuma
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü 00:56
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü
27.12.2024Cuma
Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti! 04:41
Selin Dilmaç dini değerlerle alay etti!
27.12.2024Cuma
2010-2015 UEFA turnuvalarındaki 536 penaltı analizine göre, atışlar en çok kalenin hangi tarafına yapılmıştır? 09:31
Milyoner'de penaltı sorusu!
27.12.2024Cuma
CANLI YAYIN