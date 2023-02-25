Niğde’nin Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem sonrası A Haber canlı yayınında 5,3'lük depremi yorumladı. Sözbilir; Tuz Gölü fay hattı hareketlendi mi? Hasan Dağı'nda volkanik patlama olabilir mi? gibi merak edilen sorulara yanıt verdi.