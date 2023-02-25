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NİĞDE BOR 5,3'LÜK DEPREM! Tuz Gölü fay hattı tetiklendi mi? Hasan Dağı'nda volkanik patlama olabilir mi?

NİĞDE BOR 5,3'LÜK DEPREM! Tuz Gölü fay hattı tetiklendi mi? Hasan Dağı'nda volkanik patlama olabilir mi?
25.02.2023 14:36 - Son Güncelleme: 25.02.2023 14:38

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Niğde’nin Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem sonrası A Haber canlı yayınında 5,3'lük depremi yorumladı. Sözbilir; Tuz Gölü fay hattı hareketlendi mi? Hasan Dağı'nda volkanik patlama olabilir mi? gibi merak edilen sorulara yanıt verdi.

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