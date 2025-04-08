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Nesli tükenme tehlikesindeki porsuk araç çarpması sonucu öldü
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Nesli tükenme tehlikesindeki porsuk araç çarpması sonucu öldü

Giriş Tarihi: 8.04.2025 19:56:33

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin ‘Kırmızı Liste’sinde yer alan porsuk, Tekirdağ Muratlı Sanayi Sitesi yakınlarında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir porsuk, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Muratlı Sanayi Sitesi yakınlarında yol üzerinde hareketsiz yatan porsuğu fark eden sürücüler, hayvanın öldüğünü belirledi.

Tahminlere göre, porsuk avlanmak için yola indiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin 'Kırmızı Liste'sinde yer alan bu türün kaybı, doğa severler arasında üzüntüye neden oldu.

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