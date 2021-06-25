Haberler Video Haber Videoları Necati Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun rezidansta sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

Necati Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun rezidansta sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

Necati Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun rezidansta sır ölümü! Soruşturma başlatıldı
25.06.2021 15:36
Ana Sayfa 00:23
Karnı burnunda bikinili poz...
Ana Sayfa 00:44
Sahte içki kabusu! Yoğun...
Ana Sayfa 00:52
Ajda Pekkan'a en yakınından...
Ana Sayfa 02:15
Delta varyantı alarmı! Onlarca...
Ana Sayfa 31:03
"Vergi Kanunu'nda önemli...
Ana Sayfa 00:11
Ertuğrul Gazi FSRU bugün...
Ana Sayfa 02:12
İşte müsilajın tahribatı!...
Ana Sayfa 00:26
Esra Bilgiç siyah mayolu...
Ana Sayfa 00:38
İşte aşılama oranı en yüksek...
Ana Sayfa 03:40
Müge Anlı'da Büyükşen...
Ana Sayfa 00:45
Meltem Yılmazkaya'nın annesini...
Ana Sayfa 00:44
Düğün yolunda katliam gibi...

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.


GEREDE'DE DEFNEDİLDİ
Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haber Videoları