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Narkokapan-15 operasyonunda flaş kaşkol detayı!
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Narkokapan-15 operasyonunda flaş kaşkol detayı!

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 18:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik 13 farklı adres ile Yalova'da operasyon düzenlendi. 'Narkokapan-15' adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul'da 17, Yalova'da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören'deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.

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