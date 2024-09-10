Narin cinayeti: Bakan Yerlikaya:''Hızlı şekilde aydınlatılacak''

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 12:19 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 12:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın hızlı bir şekilde aydınlatılacağını belirtti. Yerlikaya, 85 milyonun büyük bir üzüntü içinde olduğunu ve herkesin bu olayın bir an önce çözüme kavuşmasını beklediğini vurguladı. Soruşturma kapsamında 4 savcının görevlendirildiğini belirten Bakan, sürecin Adalet Bakanlığı tarafından yürütüleceğini söyledi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adaletin tecelli etmesi için olayın takipçisi olacağını ifade etti.