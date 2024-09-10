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Narin cinayeti: Bakan Yerlikaya:''Hızlı şekilde aydınlatılacak''
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Narin cinayeti: Bakan Yerlikaya:''Hızlı şekilde aydınlatılacak''

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 12:19 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 12:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın hızla sonuçlanacağını belirtti. Yerlikaya, "85 milyon insan bu olaydan derin üzüntü duyuyor, herkes adaletin tecelli etmesini bekliyor" dedi. Bakan, dört savcının kolluk kuvvetleriyle birlikte soruşturmayı sürdürdüğünü, nihai kararın adli makamlarca verileceğini vurguladı. Yerlikaya ayrıca, cinayetin hızlı şekilde aydınlatılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın hızlı bir şekilde aydınlatılacağını belirtti. Yerlikaya, 85 milyonun büyük bir üzüntü içinde olduğunu ve herkesin bu olayın bir an önce çözüme kavuşmasını beklediğini vurguladı. Soruşturma kapsamında 4 savcının görevlendirildiğini belirten Bakan, sürecin Adalet Bakanlığı tarafından yürütüleceğini söyledi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adaletin tecelli etmesi için olayın takipçisi olacağını ifade etti.

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