Musa Askan Yamak'ın ringde hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! İşte Türk Boksörün son anları...

Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

BOKSÖR MUSA ASKAN YAMAK RİNGDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aynı zamanda Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

O ANLAR KAMERADA

Boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

Salonda bir seyirci tarafından çekilen görüntülerde genç boksörün kendisini yere bıraktığı ve ekiplerin müdahalesi görülüyor.