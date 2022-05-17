Haberler Haber Videoları Musa Askan Yamak'ın ringde hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! İşte Türk Boksörün son anları...

Musa Askan Yamak'ın ringde hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! İşte Türk Boksörün son anları...

Musa Askan Yamak'ın ringde hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı! İşte Türk Boksörün son anları...
17.05.2022 12:59

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Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Musa Askan Yamak'ın kalp krizi geçirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

BOKSÖR MUSA ASKAN YAMAK RİNGDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Aynı zamanda Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ
Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

O ANLAR KAMERADA
Boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

Salonda bir seyirci tarafından çekilen görüntülerde genç boksörün kendisini yere bıraktığı ve ekiplerin müdahalesi görülüyor.

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