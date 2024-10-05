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Muradiye'de kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
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Muradiye'de kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 19:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 19:37

Van'ın Muradiye ilçesinde 8 gün önce çıkan 85 yaşındaki Ahmet Ertaş'ın cansız bedenine evinden yaklaşık 5 kilometre uzakta bulundu.Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 28 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Ertaş'ın ailesi, jandarmaya başvurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Ekipler, yaylaya çıkarak Ertaş'ı arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu Ertaş'ın cansız bedenine evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Ertaş'ın cesedinin bulunduğu alana yaklaşık 80 metre yüksekte kazma küreğin olduğu bir torba bulundu. Ertaş, bölgeden geçerken ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlandığının üzerine duruluyor.

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