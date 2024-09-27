Münevver Karabulut'un acılı teyzesinden sitemkar sözler!

Münevver Karabulut'un ölümünün üzerinden 15 yıl geçti. Katil zanlısı olan Cem Garipoğlu 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar etmişti. Aradan geçen 10 yılda Garipoğlu'nun ölümüne Karabulut ailesi şüpheyle yaklaşmıştı. Sonunda Cem Garipoğlu'nun mezarı açılması kararına varılarak mezardan örnekler alınacak. Peki mezardan alınan örnekler Garipoğlu'na ait çıkmazsa ne olacak? Münevver Karabulut'un teyzesi konuya ilişkin açıklamasında "Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak" şeklinde konuştu.