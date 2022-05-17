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Muharrem İnce'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: İş yapmak yerine mağduriyete oynuyor

Muharrem İnce'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: İş yapmak yerine mağduriyete oynuyor
17.05.2022 16:45

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun iş yapmak yerine mağdur rolüne bürünmesine tepki gösteren İnce, "İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimine yaptığı ağır eleştiriler sonrası CHP'den istifa eden ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nun iş yapmak yerine mağdur rolüne bürünmesine tepki gösterdi.

MUHARREM İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR
Katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce, "İktidar beni engelliyor diye ağlıyor. Mağduriyete oynuyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ"
İnce şunları söyledi:

"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."

HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BANA BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN
Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok."

"Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"

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