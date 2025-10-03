PODCAST CANLI YAYIN
Muğla’da sağanak hayatı felç etti! - Video

Muğla’da sağanak hayatı felç etti! - Video

Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yerlerini su altında bıraktı. Otelde mahsur kalan turistler güçlükle kurtarılırken, turkuaz rengiyle ünlü Ölüdeniz kahverengiye döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelin giriş katını su basarken, içeride kalan turistler büyük panik yaşadı. Çalışanların yardımıyla güvenli alanlara taşınan turistler uzun süre otelden çıkamadı.

Esnaf botla sokakta kürek çekti

Yoğun yağış sonrası birçok ev, iş yeri ve sera sular altında kaldı. İlçedeki bazı yollar da trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Bir esnaf ise lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekerek dikkat çekti.

Ölüdeniz'in rengi değişti

Şiddetli sağanak yalnızca kara yaşamını değil, doğayı da etkiledi. Turkuaz rengiyle ünlü Ölüdeniz, yağmurun ardından taşınan çamur ve toprak nedeniyle kahverengiye büründü. Bölgenin simgesi haline gelen koyun rengindeki bu ani değişim, görenleri şaşırttı.

Bunlar da Var

Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Okulda deprem paniği kamerada!
Okulda deprem paniği kamerada!
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle