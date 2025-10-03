Muğla’da sağanak hayatı felç etti! - Video

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelin giriş katını su basarken, içeride kalan turistler büyük panik yaşadı. Çalışanların yardımıyla güvenli alanlara taşınan turistler uzun süre otelden çıkamadı.

Esnaf botla sokakta kürek çekti

Yoğun yağış sonrası birçok ev, iş yeri ve sera sular altında kaldı. İlçedeki bazı yollar da trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Bir esnaf ise lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekerek dikkat çekti.

Ölüdeniz'in rengi değişti

Şiddetli sağanak yalnızca kara yaşamını değil, doğayı da etkiledi. Turkuaz rengiyle ünlü Ölüdeniz, yağmurun ardından taşınan çamur ve toprak nedeniyle kahverengiye büründü. Bölgenin simgesi haline gelen koyun rengindeki bu ani değişim, görenleri şaşırttı.