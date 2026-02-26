CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'ın 72 yıllık mücadele dolu yaşam öyküsü: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te başlayan yaşam öyküsünde futbol sahalarından cezaevine, İBB Başkanlığından 22 yıllık kesintisiz iktidara uzanan tarihi bir başarı hikayesine imza attı. 12 Eylül darbesiyle yarım kalan futbol kariyerinden 1994 İstanbul mucizesine, okuduğu bir şiir nedeniyle girdiği hapis yolundan 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye siyasetine yön veren tüm kritik dönemeçler, bu özel biyografide bir araya getirildi. Siyasi yasakları halkın iradesiyle yıkan, girdiği her seçimden zaferle çıkan Erdoğan’ın "Kaptan Ahmet"in oğlu olarak başlayan ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla devam eden 72 yıllık dev belgeselini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

