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Muğla Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Muğla Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde korkutan deprem
21.03.2021 02:42
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Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10,37 kilometre derinliğinde kaydedildi.


Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 43,99 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 166,77 kilometre açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 01.50'de meydana gelen deprem, 10,37 kilometre derinlikte kaydedildi.

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